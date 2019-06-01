هندوراس:محتجون يضرمون النار بالسفارة الأميركية

2019/06/01 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضرم محتجون النار في بوابة دخول السفارة الأميركية في مدينة تيجوسيجالبا عاصمة هندوراس خلال ثاني يوم من الاحتجاجات الضخمة ضد الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.وأضرم المحتجون النار في المدخل المؤدي إلى مبنى السفارة في وسط تيغوسيجالبا بنحو 12 إطارا للسيارات بعد سكب وقود عليها حسبما قال شهود من رويترز ومسؤولو الإطفاء.وقال مسؤول في إدارة الإطفاء أنه

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