فاكهة شائعة تحميك من النوبات القلبية

2019/06/01 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة “إيست أنجيلا” بالتعاون مع جامعة هارفراد البريطانية، بأن تناول التوت الأزرق يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وذكرت الدراسة، ان ” تناول 50 غراماً من التوت البري يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15%، ويجب إدراج التوت الأزرق وأنواع […]

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