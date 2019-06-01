أمريكا تبدأ في تحصيل رسوم أعلى على السلع الصينية القادمة عن طريق البحر

2019/06/01 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستحصلت الولات المتحدة، اليوم السبت، رسوما جمرجية أعلى شملت مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين القادمة من البحر.وبدأت امريكا في تحصيل رسوم جمركية أعلى تبلغ 25 في المئة على سلع صينية كثيرة وصلت إلى الموانئ الأمريكية، صباح السبت، في تكثيف للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مما أدى إلى فرض الصين تعريفات جمركية انتقامية.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزيادة في الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في العاشر من مايو أيار ولكنه وافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحرا والتي غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي عشرة في المئة.

وفي 15 مايو أيار حدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي الأول من يونيو حزيران موعدا نهائيا لهذه السلع التي تصل إلى الولايات المتحدة تبدأ بعدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تحصيل الرسوم التي تبلغ 25 في المئة في الموانئ الأمريكية.



وانتهت المهلة الساعة 12.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت.

وتشمل زيادة التعريفة الجمركية مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين بما في ذلك خوادم الإنترنت والأثاث والمكانس الكهربائية ومنتجات الإضاءة.



وبدأت الصين في وقت سابق يوم السبت في تحصيل رسوم انتقامية أعلى على معظم السلع الواردة في قائمة مستهدفة تشمل بضائع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار.



وكانت هذه التعريفات قد أعلنت في 13 مايو أيار وبدأ سريانها عند منتصف الليل في بكين (1600 بتوقيت جرينتش) وتفرض رسوما إضافية تبلغ 20 في المئة أو 25 في المئة على أكثر من نصف 5140 منتجا أمريكيا مستهدفا.



وكانت الصين قد فرضت من قبل رسوما إضافية تبلغ خمسة في المئة أو عشرة في المئة على السلع المستهدفة.



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