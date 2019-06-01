2019/06/01 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان، السبت، الصين المسؤولية عن سلسلة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في آسيا، مثيرا توترات متصاعدة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.ودعا شاناهان في كلمة تناولت موضوعات شتى أمام وزراء دفاع إقليميين في منتدى شانجري-لا الأمني في سنغافورة الحلفاء الآسيويين إلى زيادة انفاقهم الدفاعي في الوقت الذي شدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: الصين تقوم بأنشطة مزعزعة للاستقرار في آسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: الصين تقوم بأنشطة مزعزعة للاستقرار في آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).