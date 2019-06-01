2019/06/01 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أظهرت بيانات لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة أن أمراض السرطان الناجمة عن السمنة ‏ستزيد بنسبة 62 في المئة بحلول نهاية العقد المقبل، لتصبح بذلك مثل التدخين.‏ وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أنه “بحلول ذلك الوقت، سيصاب 100 شخص في اليوم ‏بأورام سرطانية نتيجة زيادة الدهون.‏ وتشير التوقعات إلى إصابة حوالي 360 ألف شخص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السمنة تتسبب بزيادة أمراض السرطان بنسبة 62 بالمئة مستقبلاً وكالة خطوة برس.

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