توجس في الأوساط التركية من تداعيات إتمام صفقة إس 400

2019/06/01 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسع دائرة المخاوف في الأوساط السياسية التركية من تداعيات تمسك الرئيس رجب طيب أردوغان بصفقة منظومة إس-400 الروسية في خضم تصاعد التوتر

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