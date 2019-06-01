بالصور.. مرور تكريت “تحاصر” السيارات الخصوصية

2019/06/01 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ منعت مديرية مرور تكريت السيارات الخصوصية من العمل كسيارات أجرة “التاكسي”.وكما موضح في الصور طارد المرور السيارات الخصوصية وانتزع منها العلامات الدالة على العمل كسيارة اجرة.

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