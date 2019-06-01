2019/06/01 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على عصابة تزوير عملات اجنبية في كربلاء ..



والشرطة تحذر

القت مفارز شرطة كربلاء المقدسة القبض على عصابة متخصصة بتزوير

العملات الأجنبية في أحد احياء المدينة.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد علاء الغانمي، بعد الحصول على

معلومات تفيد بوجود عصابة متخصصة بتزوير الأموال شكل على الفور فريق

عمل بأشراف قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني وبجهود أمنية مشتركة

مع استخبارات فوج طوارئ كربلاء الاول القي القبض على ثلاثة متهمين

(رجل وأمرأتين) وضبط بحوزتهم 2000 $دولار أمريكي مزور .واشار الغانمي الى ان المتهمين صدقت اقوالهم قضائياً بالإعتراف وقرر

قاضي التحقيق توقيفهم واحالتهم الى المحكمة المختصة لينالوا جزائهم

العادل .فيما دعا المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة كربلاء المقدسة العقيد علاء

الغانمي الى الحذر من الأشخاص الغرباء وعدم الإنجرار وراء اطماعهم

في التعاملات المالية من خلال تحويل الأموال من العملة العراقية الى

الأجنبية او بالعكس ويكون التعامل مع المكاتب الرسمية المعتمدة

والمعروفة خشية من الوقوع في فخ النصب والاحتيال كما حصل في العديد

من الحالات المشابهه في اوقات سابقة وتم القاء القبض عليهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تزوير عملات اجنبية في كربلاء .. والشرطة تحذر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تزوير عملات اجنبية في كربلاء .. والشرطة تحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).