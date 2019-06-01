ترامب: بوريس جونسون سيكون رئيسا

2019/06/01 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسًا "ممتازًا" لحكومة بريطانيا، وذلك قبل يومين من زيارة له إلى المملكة المتّحدة يلتقي خلالها الرئيسة الحاليّة للوزراء تيريزا ماي.وردًا على سؤال صحيفة "ذي صن" في ما يتعلّق بالمرشّحين لمنصب رئيس الوزراء خلفًا لماي التي تستقيل رسميًا من منصبها في 7 يونيو، اعتبر ترامب أنّ "بوريس سيقوم بعمل جيّد.أعتقد أنّه سيكون ممتازًا".ويجري ترامب زيارة دولة الى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من يونيو.وفور الإعلان عن هذه الزيارة سارع الناشطون المعادون لسياسة الرئيس الأميركي إلى الدعوة لتظاهرات مناهضة له في العاصمة البريطانية.

وخلال زيارة الدولة هذه، التي ستكون الأولى لترامب إلى المملكة المتحدة، من المقرر أن يلتقي الملكة إليزابيث الثانية.

كما سيشارك في حفل في بورتسموث، جنوب إنجلترا، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنزال الحلفاء في السادس من يونيو 1944، قبل أن يتوجه إلى نورماندي في فرنسا لحضور احتفال آخر.

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