2019/06/01 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ديالى : اعتقال 4 دواعش ينتمون لما يسمى بـ ولاية ديالى

01/06/2019 13:24:00 PM |

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واع / مكتب ديالى/ س .م

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال 4 عناصر من داعش ينتمون لما يسمى بـ ولاية ديالى.

وذكر بيان لـ المديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "و بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والتحرك السريع نحو الأهداف المشخصة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالى من القاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من ٤ عناصر تنتمي لما يسمى ب (ولاية ديالى)".

واضافت، ان "من بينهم أحد المحكومين بالإعدام غيابيا وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية توزعت بين القتل والتهجير والاختطاف والتسليب ومقاتلة قواتنا الامنية".

واشارت المديرية الى ان "الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة٤ إرهاب".

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