كربلاء: تنفيذ مذكرات قضائية بحق ثلاثة متهمين وفق أحكام المادة ٢/١ ارهاب
نفذت قوة من مكافحة الأجرام التابعة لشرطة كربلاء مذكرات قضائية بحق
ثلاثة متهمين مطلوبين الى العدالة وفق أحكام المادة ٢/١ من قانون
مكافحة الارهاب ، وذكر بيان لشرطة كربلاء؛ إن مفارز امنية من مكافحة الجرائم تمكنت وفق
معلومات استخبارية دقيقة من إحكام قبضتها على ثلاثة متهمين مطلوبين
الى العدالة وفق أحكام المادة ٢/١ إرهاب شمالي المدينة،واضاف:" ان المتهمين تم احالتهم الى القضاء وقرر قاضي التحقيق
المختص توقيفهم وفق مادة الاتهام تمهيدا لمحاكمتهم لنيل جزائهم العادل
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