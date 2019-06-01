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كربلاء: تنفيذ مذكرات قضائية بحق ثلاثة متهمين وفق أحكام المادة ٢/١ ارهاب


كربلاء: تنفيذ مذكرات قضائية بحق ثلاثة متهمين وفق أحكام المادة ٢/١ ارهاب
2019/06/01 | 13:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كربلاء: تنفيذ مذكرات قضائية بحق ثلاثة متهمين وفق أحكام المادة ٢/١ ارهاب

نفذت قوة من مكافحة الأجرام التابعة لشرطة كربلاء مذكرات قضائية بحق

ثلاثة متهمين مطلوبين الى العدالة وفق أحكام المادة ٢/١ من قانون

مكافحة الارهاب ، وذكر بيان لشرطة كربلاء؛ إن مفارز امنية من مكافحة الجرائم تمكنت وفق

معلومات استخبارية دقيقة من إحكام قبضتها على ثلاثة متهمين مطلوبين

الى العدالة وفق أحكام المادة ٢/١ إرهاب شمالي المدينة،واضاف:" ان المتهمين تم  احالتهم الى القضاء وقرر قاضي التحقيق

المختص توقيفهم وفق مادة الاتهام تمهيدا لمحاكمتهم لنيل جزائهم العادل

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