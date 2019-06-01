اليوم.. ثلاث مواجهات في ممتاز الكرة

2019/06/01 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تنطلق منافسات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثسبت، باقامة ثلاث مباريات.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة شهاب احمد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة الـ11 للمتاز الكرة، ستنكلق اليوم السبت باقامة ثلاث مباريات في محافظتي بغداد والنجف”.واوضح احمد، أن “الشرطة سيلاعب الديوانة على ملعب […]

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