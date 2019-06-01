تداول ٣٢ مليار سهم بقيمة ١٤ مليار دينار في سوق الأوراق المالية

2019/06/01 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

سجل سوق العراق للأوراق المالية خلال شهر أيار الماضي من العام ٢٠١٩ تداول أسهم بحجم ٣٢ مليار سهم كانت اقيامها ١٤ مليار دينار

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