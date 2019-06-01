الاستخبارات تعتقل مجموعة ارهابية في ديالى

2019/06/01 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على مجموعة ارهابية تنتمي لما يسمى "ولاية ديالى".





وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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