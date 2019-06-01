الانتخابات الجديدة تضع مستقبل نتنياهو السياسي على المحك

2019/06/01 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضع الانتخابات الإسرائيلية الجديدة مجددا رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في اختبار مصيري بالنسبة لمستقبله السياسي، وهو المحاصر باتهامات في

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