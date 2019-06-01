مقتل رجل ونجله وأحد أقاربهما في هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة

2019/06/01 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل رجل ونجله وأحد اقاربهما في هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة اليوم .وقال مصدر امني :” ان مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على رجل وأبنه وأحد أقاربهما قرب قرية ابو خنازير بأطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن مقتلهم في الحال “.واضاف :” ان الجثث نقلت الى دائرة الطب العدلي […]

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