اندلاع حريق هائل في منطقة جسر ديالى قرب الشركة العامة للسيارات

2019/06/01 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع بنشوب حريق في مخازن للأدوات الاحتياطية مخصصة للسيارات ومخازن للتكتيك التابع لهيئة الحشد الشعبي

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