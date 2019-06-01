2019/06/01 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت اللجنة المالية النيابية، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى الإيعاز لوزير المالية بصرف تعويضات للفلاحين المتضررين من حرق المحاصيل الزراعية في كركوك من المخصصات المحددة لاحتياطي الطوارئ في موازنة العام الحالي.

واكد عضو اللجنة هوشيار عبد الله، ان قانون الموازنة المالية توجد فيه إمكانية للتصرف بتخصيصات احتياطي الطوارئ وبالتالي يتوجب على رئيس الوزراء اتخاذ خطوات سريعة تتضمن تشكيل لجنة لزيارة المناطق التي تعرضت فيها المحاصيل الزراعية للحرق بمحافظة كركوك واللقاء بالفلاحين وتقييم نسب الضرر الذي لحق بهم وتعويضهم من خلال احتياطي الطوارئ.

وتوعد عبد الله، بمحاسبة الجهات المعنية واستخدام كل الوسائل الممكنة في البرلمان في حال تنصلت الحكومة عن تنفيذ هذه المادة من قانون الموازنة وتلكأت في تعويض الفلاحين المتضررين.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تدعو الى الايعاز بصرف تعويضات للمتضررين من حرائق المحاصيل في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تدعو الى الايعاز بصرف تعويضات للمتضررين من حرائق المحاصيل في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).