في اليوم العالمي لحمايتهم، أطفال شنگال يعانون من مرارة النزوح و مأساة الفقر

2019/06/01 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خليل بوكو اليوم يحتفل فيه أطفال العالم بيوم حمايتهم الا ان عشرات الآلاف من أطفال شنگال النازحين من مدينتهم يعانون أوضاعاً مأساوية داخل المخيمات في وقت اضطروا إلى ترك المدرسة والانخراط في سوق العمل الرخيص من أجل تأمين ابسط مقومات الحياة لهم ولعوائلهم وبعض آخر يقسم وقته بين الدراسة والعمل يومياً.في […]

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