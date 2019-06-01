2019/06/01 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بدأ الادعاء العام التركي تحقيقا مع عدد من الروائيين، ومنهم الكاتبة الشهيرة ألف شفق صاحبة رواية “قواعد العشق الأربعون”.ويأتي التحقيق عقب جدل أثير بين مستخدمي مواقع التواصل في تركيا حول التحرش بالأطفال، تم خلاله اتهام بعض الروائيين بالترويج لمثل هذه الجرائم.وكانت نقابة المحامين في تركيا قد تقدمت بطلب لحظر أحد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تلاحق الروائية إليف شفق وكالة خطوة برس.

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