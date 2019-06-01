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اليوم.. ثلاث مواجهات في ممتاز الكرة


اليوم.. ثلاث مواجهات في ممتاز الكرة
2019/06/01 | 13:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

تنطلق منافسات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، باقامة ثل...

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