المالية النيابية تكشف عن إعداد موازنة 2020 بشكل مختلف.. ماذا تتضمن؟

2019/06/01 | 13:36

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بغداد:سومر نيوز

أكـدت اللجنة المالية النيابية، السبت، سعيها مــع وزارتـــي المـالـيـة والـتـخـطـيـط الـى إعداد موازنة 2...

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