سعي برلماني وحكومي لإقرار قانوني من اين لك هذا والدرجات الخاصة

2019/06/01 | 13:36

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بغداد:سومر نيوز

كشفت اللجنة القانونية فـي مجلس الـنـواب، السبت، عن السعي لإقـرار الـقـوانـين الـتـي تكافح الــفــســاد ...

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