اعتقال أخطر مروجي المخدرات في البصرة

2019/06/01 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

كشف مصدر في قسم مكافحة المخدرات يوم السبت، عن اعتقال (10)

اشخاص من أخطر مروجي المخدرات في البصرة، بكمائن مختلفة والجرم

المشهود.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها وكالة بغداد اليوم إنه، "خلال

الايام القليلة الماضية، تمكن قسم مكافحة المخدرات من اعتقال اخطر 9

مروجين في البصرة، فضلا عن تاجر معروف يسمى ابو عباس".

وبين أن، "المعتقلين التسعة، يشكلون شبكة للترويج وصفها بالخطيرة

تنشط في مناطق مختلفة من البصرة".

وأوضح المصدر أن، "ابو عباس يعد من التجار الخطرين، حيث يقوم بجلب

المخدرات من منطقة القصبة في الاحواز ومن ثم ادخالها عبر الطرق

النهرية".

وأعلنت محكمة جنايات البصرة، 30/ 5/ 2019، إصدارها حكما يقضي بالسجن

المؤبد والغرامة بحق خمسة متاجرين بمخدّر الكريستال في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "محكمة جنايات البصرة قضت حكما

بالسجن المؤبد والغرامة بعشرة ملايين دينار بحق خمسة مدانين

بالمتاجرة بمادة الكريستال المعرفة طبيا بـ(المثيل امفيتامين)"،

لافتا إلى "ضبط كمية بملايين الأقراص بحوزتهم".

وأضاف المراسل إن "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لأحكام المادة 27/

أولا من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة

2017"، مشيرا إلى "مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة".

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