16 قتيلاً ومصاباً بإطلاق نار عشوائي شرق أميركا

2019/06/01 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة المدار - متابعة قُتل 12 شخصاً وأصيب أربعة آخرون، في إطلاق نار عشوائي في ولاية فرجينيا شرق الولايات المتحدة. ووفقا لوكالة “فرانس برس” فقد هاجم مسلح يعمل في المرافق العامّة مجمّعاً حكوميّاً في مدينة فرجينيا بيتش في ولاية فرجينيا، وأطلق النّار “عشوائيّاً” ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرين، على ما أعلنت الشرطة. وقُتل المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الشّرطة هرعوا إلى موقع الهجوم، في مشهد “يمكن وصفه بساحة حرب”، على ما أفاد قائد الشرطة جيمس سيرفيرا في مؤتمر صحافي. وقتل أحد الضحايا خارج المبنى في سيارته، فيما عثر على الضحايا الآخرين في الطوابق الثلاثة من المبنى. وكان المهاجم مسلحا بمسدس من عيار 0,45 مزود بكاتم للصوت وأفرغ خزان الرصاص عدة مرات، وفق سيرفيرا.

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