ضبط 900 كارتونة من بيض المائدة المستورد في ديالى

2019/06/01 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الامن الوطني في ديالى، السبت، ضبط 900 كارتونة من بيض المائدة المستورد في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "مفارز مديرية الامن الوطني تمكنت من ضبط عجلة براد تحوي على 900 كارتونة من بيض المائدة المستورد والممنوع تداوله".واضاف البيان ان "عملية الضبط جاءت بحسب كتاب وزارة الزراعة في احد سيطرات المحافظة بقضاء الخالص".انتهى

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