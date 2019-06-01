نائب عن البناء: نسعى إلى بقاء تحالفي القوى والمحور داخل التحالف

2019/06/01 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، السبت، عن وجود مساعي من قبل تحالفه لإبقاء تحالفي المحور والقوى العراقية ضمن تحالف البناء، مشيرا الى ان أجواء المفاوضات جيدة للغاية.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلافات الكتل السنية لا تصب مطلقا في صالح العملية السياسية ولذلك يسعى تحالف الفتح كونه الكتلة الأكبر ضمن البناء […]

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