مسلحون يقتلون مزارعا وسائق حصادة جنوب الموصل

2019/06/01 | 13:41

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بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر امني، السبت، 01 حزيران، 2019، بأن مسلحين قتلوا مزارعا وسائق حصادة، بقرية جنوب الموصل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين قتلوا فجر اليوم مزارعا، وسائق حصادة باطلاق نار في قرية خربة تل طيبة بناحية الشورة جنوب الموصل".

وكان مصدر امني، قد أفاد الإثنين (27 أيار، 2019) بأن مجموعة ترتدي الزي العسكري، اختطفت ثلاثة شبان، قرب الحدود السورية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "في ساعة متأخرة، ليلا، أقدمت مجموعة مكونة من سيارتين، يرتدون الرتب والملابس العسكرية، على اختطاف ثلاثة شبان".

وأشار الى ان "الشبان الثلاثة، هم من سكنة قرية الطياونة، بالقرب من أم ذبيان التابعة لمحافظة نينوى، قرب الحدود السورية".

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر في قسم مكافحة المخدرات، السبت، 01 حزيران، 2019، أعتقال (10) اشخاص من اخطر مروجي المخدرات في البصرة، بكمائن مختلفة والجرم المشهود.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه، "خلال الايام القليلة الماضية، تمكن قسم

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، 01 حزيران، 2019، القاء القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 4 عناصر بينهم محكوم بالاعدام.





وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة ال

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، السبت، 01 حزيران، 2019، بمقتل 3 مدنيين بهجوم مسلح شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة مدنيين قتلوا في هجوم شنه مجهولون قرب قرية ابو خنازير في اطراف ناحية ابي صيدا (25 ك

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