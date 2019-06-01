حريق كبير في مخازن لادوات السيارات جنوب بغداد

2019/06/01 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير في منطقة جسر ديالى جنوب بغداد داخل مخازن للادوات الاحتياطية للسيارات .

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