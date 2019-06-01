2019/06/01 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن النيابية:الاجهزة الأمنية توصلت الى 70 بالمئة من معرفة هوية منفذي تفجيرات كركوك ..يتبع

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