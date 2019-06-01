2019/06/01 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة “إيست أنجيلا” بالتعاون مع جامعة هارفراد البريطانية، ‏بأن تناول التوت الأزرق يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.‏ وذكرت الدراسة، ان ” تناول 50 غراماً من التوت البري يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض ‏القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 15%، ويجب إدراج التوت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: تناول التوت الأزرق يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وكالة خطوة برس.

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