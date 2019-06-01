مصر تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم

2019/06/01 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعنوان “مصر بتفطر في العاصمة”، قررت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، السبت، تنظيم حفل إفطار جماعي، ليكون أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بطول 3000 متر بحضور 7000 مشارك.وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيشهدون الإفطار.ويشمل برنامج الإفطار الجماعي، تنفيذ زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض التعريف بأحد

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