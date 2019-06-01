امانة بغداد تعلن ازالة هياكل متجاوزة ومصادرة اغنام جنوبي العاصمة

2019/06/01 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، تنفيذ حملة لازالة هياكل متجاوزة ومصادرة اغنام، جنوبي العاصمة.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، ان “ملاكات بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها عدداً من الهياكل التي شيدت تجاوزاً ضمن المقاطعة 2/10 جنوبي بغداد”.وأضاف البيان ان “ملاكات بلدية الرشيد نفذت ايضاً حملة لمصادرة الأغنام حيث صادرت 33 راس ماشية فقط من

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