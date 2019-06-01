2019/06/01 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو مازن يقدم اعتذارا رسميا لاهل الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو مازن يقدم اعتذارا رسميا لاهل الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).