الدفاع المدني ينشر تفاصيل حريق جسر ديالى

2019/06/01 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان السيطرة على حريق منطقة جسر ديالى جنوبي العاصمة بغداد.

وقال بوهان في بيان وصل “النور نيوز” ان “الحادث اندلع بمساحة مكشوفة وتستخدم كمخزن يضم ما يقارب الـ٣٥٠٠ (تكتك)”، مضيفا “في بداية الحادث نشب الحريق في كل الاماكن وتم اشراك اكثر من ٢٠ فرقة حوضية لاخماده”.

وتابع “كان الحريق على مقربة من انبوب نفط تم تأمينه بالكامل”، مبينا ان “الحريق تم اخماده تماماً وتجري عمليات التبريد”.

واشار بوهان الى “عدم وجود خسائر بشرية في الحادث، فيما كانت الخسائر المادية جسيمة”، موضحا ان “المخزن يعود لشركة اهلية”.

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