رئيس الجمهورية يعود الى البلاد بعد مشاركته بالقمتين العربية والاسلامية في مكة

2019/06/01 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ة

عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الى البلاد بعد مشاركته بمؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة في مدينة مكة المكرمة.

والقى رئيس الجمهورية كلمة العراق، حيث أكد ان “المنطقة بحاجةٍ الى استقرار مبني على منظومةٍ للامن المشترك، يعتمد احترامَ السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و نبذ العنف و التطرف”.

وأضاف، أن “ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب تعاوناً وتفهماً من الاشقاء والجيران والاصدقاء، مما يحتِّم على كل الأشقاء دعمنا والوقوف الى جانبنا، لان العراق أحد أهم ركائز المنطقة”.

وقال رئيس الجمهورية بحسب بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أيَّ تصادم في منطقتنا سيعرض أمن العراق للتهديد، ومن هذا المنطلق، منطلق مصلحتنا العراقية، و منطلق حرصنا على أمن المنطقة، ومنطلق حرصنا على أمن اشقائنا والامن القومي العربي، فالعراق سيعمل على بذل قصارى جهده لفتح باب الحوار البنّاء، ويشدّد على ضرورة تبنّي الحوار المباشر، ونبذ العنف و الحرب”.

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