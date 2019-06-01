2019/06/01 | 13:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خطوة برس حذر آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية من أن الرئيس دونالد ترامب يحاول “تسييس” المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. انتقد شيف أمس الجمعة ترامب على منحه وزير العدل وليام بار سلطات “شاملة” لرفع السرية عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور أمريكي: ترامب يحاول تسييس المخابرات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيناتور أمريكي: ترامب يحاول تسييس المخابرات وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناتور أمريكي: ترامب يحاول تسييس المخابرات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناتور أمريكي: ترامب يحاول تسييس المخابرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).