سيناتور أمريكي: ترامب يحاول تسييس المخابرات

2019/06/01 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذر آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مكتب التحقيقات الاتحادي ‏ووكالات المخابرات الأمريكية من أن الرئيس دونالد ترامب يحاول “تسييس” المخابرات وأجهزة ‏إنفاذ القانون الأمريكية.‏ انتقد شيف أمس الجمعة ترامب على منحه وزير العدل وليام بار سلطات “شاملة” لرفع السرية ‏عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما

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