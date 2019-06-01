الدفاع المدني يعلن اخماد حريق مخزن الادوات الاحتياطية في جسر ديالى

2019/06/01 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد الحريق الذي اندلع في مخزن للادوات الاحتياطية في جسر ديالى.وقالت اعلام الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “اكثر من 20 فرقة اطفاء ساهمت باخماد حادث حريق هائل اندلع في منطقة جسر ديالى شرقي بغداد قرب الشركة العامة للسيارات داخل

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