الاعلان عن قائمة اسود الرافدين لمباراة نسور قرطاج

2019/06/01 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيش، عن القائمة الرسمية لاسود الرافدين التي ستواجه تونس ودياً خلال الشهر الجاري.وضمت القائمة كل من: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى، احمد ابراهيم وسعد ناطق وعدي شهاب وميثم جبار وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل وحسام كاظم لخط الدفاع، امجد عطوان وحسين علي وجستن ميرام […]

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