2019/06/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في محافظة الانبار، السبت، عن قيام القوات الأميركية بعمليات تحوير في ابنية قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامريكية تقوم بعمليات تحوير لابنية واستغلال الاراضي غير المشيدة داخل قاعدة عين الاسد بناحية البغدادي بقضاء هيت، وفق متطلبات قواتها المتمركزة في تلك القاعدة في مؤشر على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: القوات الأميركية تشرع بعمليات تحوير في ابنية قاعدة عين الاسد لأغراض حربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: القوات الأميركية تشرع بعمليات تحوير في ابنية قاعدة عين الاسد لأغراض حربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).