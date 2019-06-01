العراق يحدد تأثير الحرائق على انتاجه من الحنطة والشعير

2019/06/01 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، اليوم السبت، ان العراق سيكتفي ذاتيا من الحنطة والشعير رغم حرائق الحقول التي حصلت في عموم العراق.

وقال بوهان لشفق نيوز ان "موسم حصاد الحنطة والشعير سيكون ناجحا رغم الحرائق التي حصلت، وسيكون للعراق اكتفاء ذاتياً بنسبة 100%".

وبين ان "امر الحرائق طبيعي جدا، وكان يحصل في الاعوام السابقة ايضا، لكنه ازداد هذا الموسم بسبب زيادة مساحة الارض المزروعة، كما ان الاعلام ايضا سلط الضوء عليها، والبعض اعطى لها جنبة سياسية، ولهذا فالقضية اخذت أكبر من حجمها".

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