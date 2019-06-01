اعتقال أربعة

2019/06/01 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على أربعة "إرهابيين" في محافظة ديالى بينهم محكوم بالإعدام غيابياً.وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والتحرك السريع نحو الأهداف المشخصة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالى من القاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من ٤ عناصر تنتمي لما يسمى بولاية ديالى".

وأضافت المديرية، أن "أحدهم محكوم بالإعدام غيابيا وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية توزعت بين القتل والتهجير والاختطاف والتسليب ومقاتلة قواتنا الأمنية"، مشيرةً إلى أن عناصر المجموعة "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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