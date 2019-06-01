دفعات جديدة من المهجرين السوريين تعود من لبنان

2019/06/01 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادت دفعات جديدة من المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية عبر معبري الدبوسية وجديدة يابوس الحدوديين بريفي حمص ودمشق في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.

وذكر وكالة (سانا) السورية :"أن الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب".واوضحت الوكالة :"في معبر الدبوسية بريف حمص ، وصلت صباح اليوم دفعة من المهجرين إلى المعبر قادمة من الأراضي اللبنانية حيث قامت الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى منازلهم وقراهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب".ولفتت (سانا) :" أن فرقا وكوادر طبية تابعة لمديرية صحة حمص قامت بتقديم اللقاحات والخدمات الصحية للمهجرين والأطفال العائدين فور وصولهم إلى المعبر".وفي معبر جديدة يابوس أفادت الوكالة بوصول حافلات سورية كانت دخلت منذ ساعات الصباح الأولى إلى الأراضي اللبنانية وعلى متنها دفعة جديدة من المهجرين السوريين حيث قامت الجهات المعنية باستقبالهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومن ثم نقلهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة في ريف دمشق.وعاد عشرات الآلاف من المهجرين السوريين منذ نيسان من العام الماضي عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان إلى قراهم وبلداتهم بعد أن أعاد إليها الجيش السوري الأمن والاستقرار وطهرها من مخلفات الإرهابيين.انتهىع.ع

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