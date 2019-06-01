القبض على جاسوس للدواعش في الكرمة

2019/06/01 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على جاسوس لتنظيم داعش في الكرمة بالانبار.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ تمكنت من القبض على أحد جواسيس عصابات داعش الإرهابي في الكرمة بالانبار”.واضافت انه “كان […]

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