إيران: عدد من مطارات العالم تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود

2019/06/01 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت إيران شكوى الى منظمة الطيران المدني الدولي، بشأن امتناع عدد من المطارات العالمية عن تزويد طائراتها بالوقود.

واوضح المسؤول في مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية الإيرانية، مرتضى دهقان في تصريح، ان بلاده أبلغت في وقت سابق منظمة “ايكاو” الدولية للطيران المدني، بامتناع تلك المطارات عن تزويد الطائرات الإيرانية المدنية بالوقود، بسبب العقوبات الاميركية على طهران، عاداً ذلك مخالفة لجميع اللوائح الدولية.

وزعم دهقان، أن عددا من الدول تستهدف من خلال هذا التدبير، قطع العلاقات الإيرانية مع الدول الأخرى، مبينًا أن إيران ستعمل على حل مشكلة توصيل الوقود للشركات التابعة لها.

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