ما الذي يريده

2019/06/01 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم الدكتور خليل الربيعي

ردا على ما كتبه فايق الشيخ علي حول الامام المهدي عليه السلام والذي تناول فيه جانب من جوانب قضيته المباركة وهو عدم الخروج والانتظار اود ان اقول مايلي :

ان عقيدة المهدي هي امل وطموح البشرية بالعيش في ظل نظام من العدل والكرامة وان وجود مثل هذا الطموح لا يمثل عيبا والا لاعتبر...

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