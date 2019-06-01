أمانة بغداد تنفذ حملة لإزالة هياكل متجاوزة جنوبي العاصمة

2019/06/01 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، تنفيذ حملة لازالة هياكل متجاوزة جنوبي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها عدداً من الهياكل التي شيدت تجاوزاً ضمن المقاطعة 2/10 جنوبي بغداد”.

وأضافت، ان “ملاكات بلدية الرشيد نفذت ايضاً حملة لمصادرة الأغنام حيث صادرت 33 رأس ماشية فقط من شارع صلاح الدين للمرور السريع”.

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