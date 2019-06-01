مدير عام الدفاع المدني: العراق سيكتفي ذاتيا من الحنطة والشعير رغم حرائق الحقول التي حصلت في عموم العراق

2019/06/01 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، اليوم السبت، ان العراق سيكتفي ذاتيا من الحنطة والشعير رغم حرائق الحقول التي حصلت في عموم العراق.

وقال بوهان ان "موسم حصاد الحنطة والشعير سيكون ناجحا رغم الحرائق التي حصلت، وسيكون للعراق اكتفاء ذاتياً بنسبة 100%".

وبين ان "امر الحرائق طبيعي جدا، وكان يحصل في الاعوام السابقة ايضا، لكنه ازداد هذا الموسم بسبب زيادة مساحة الارض المزروعة، كما ان الاعلام ايضا سلط الضوء عليها، والبعض اعطى لها جنبة سياسية، ولهذا فالقضية اخذت أكبر من حجمها".

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