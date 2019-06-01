2019/06/01 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس كتلة المحور الوطني النيابية احمد الجبوري "ابو مازن"، اليوم السبت، اعتذاراً رسمياً لأهالي محافظة الانبار، مؤكدا في الوقت نفسه ان ما تحدث به عن الانبار كان وفق اطار الدستور والقانون.

وقال الجبوري في بيان "كل الاحترام والتقدير لأهلنا وعشائرنا وعمقنا الحقيقي في محافظة الانبار مدينة العز والكرامة، واتشرف ان اتعرض لهجمة شرسة من بعض الاخوة رداً على تطرقي بالحديث وفق اطار الدستور وبما يسمح به قانون الاحزاب حول محافظة الانبار".

واشار الى ان "احدى الفضائيات تكفلت بالكامل بتلك الحملة المشؤومة، مثلما تبرعت سابقاً بمهاجمة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي تحدث بكل شجاعة عن الاهداف الحقيقية للهجوم الذي تعرض له من تلك القناة وقد جنبهُ الله الأذى، وعادت تلك القناة لتقدم رئيس البرلمان بقدرة قادر الى الشعب على انه الزعيم الاوحد".

واضاف الجبوري "لذا اود اقدم اعتزازي لمن لديه رأي وفق الاطار القانوني ووفق منهج قبول الرأي المختلف وما دون ذلك سنثبت للجميع ان لا مصلحة لنا سوى العمل من اجل خدمة العراق ومصالح شعبه المظلوم".

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