القبض على سبعة مطلوبين ومعالجة عبوة ناسفة في ديالى

2019/06/01 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى القبض على سبعة مطلوبين صادرة بحقهم اوامر قبض قضائية ومعالجة عبوة ناسفة في المحافظة.وقال القيادة في بيان اليوم إن مفارز من الامن الوطني وبالاشتراك مع استخبارات الجيش وقسم شرطة المقدادية وهبهب ومفارز مكافحة اجرام قره تبةـ القت القبض على سبعة مطلوبين على مختلف القضايا الجنائية بينهم مطلوب واحد وفق المادة […]

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